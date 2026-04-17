U Osijeku je u četvrtak otvoren treći, dvodnevna manifestacija posvećenaodrživog gospodarenja otpadom.Otvarajući festival, osječki gradonačelnikistaknuo je da je Osijek međukada je riječ o odvajanju otpada.“, rekao je gradonačelnik Radić.Naglasio je kako iza tih rezultata stoje igradskog komunalnog poduzeća, ali prije svega odgovorni građani.“, poručio je gradonačelnik.Dodao je kako Osijek ima, a u proteklom su razdoblju sanirana i zatvorena tri odlagališta otpada u projektima vrijednima oko, većinom financiranima europskim sredstvima.Govoreći o daljnjem razvoju sustava, gradonačelnik je rekao kako je količina otpada na Lončarici smanjena, čime je produžen vijek trajanja odlagališta do izgradnje centra za, nakon čega će Grad Osijek pristupiti i njegovoj sanaciji.Posebno je naglasio važnost, istaknuvši da upravo ona čini razliku u dugoročnim rezultatima.“, rekao je gradonačelnik Radić.Direktor Unikomaistaknuo je kako je Osijeku Hrvatskoj koji organizirate da manifestacija iz godine u godinu raste.Kazao je kako festival okupljaizlagača i partnera, promovirai građanima pokazuje što se sve može učiniti s različitim vrstama otpada, uključujući preradu biootpada u kompost.U ovogodišnjem programu sudjeluju 22 škole, svi osječki vrtići te vrtići iz okolnih općina, a posjetitelje očekuju radionice, prezentacije i zabavni sadržaji, uključujući i „“.Predstavnik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitostocijenio je festivali već tradicionalnom inicijativom koja pridonosi razvoju sustava gospodarenja otpadom i jačanju svijesti građana o važnosti odvajanja otpada i očuvanja okoliša.