Osijek otvorio treći Eco City Waste Fest: grad predvodnik u odvajanju otpada
17.04.2026. 8:15
U Osijeku je u četvrtak otvoren treći Festival otpada „Eco City Waste Fest“, dvodnevna manifestacija posvećena edukaciji građana i promicanju održivog gospodarenja otpadom.
Otvarajući festival, osječki gradonačelnik Ivan Radić istaknuo je da je Osijek među vodećima u Hrvatskoj kada je riječ o odvajanju otpada.
„Osijek je svjetionik za veliku većinu drugih gradova po pitanju odvojenog prikupljanja otpada. Imamo rezultate od 58 posto, čime smo od četiri velika grada daleko najbolji i najuspješniji, a ujedno smo i jedini koji ne plaća penale jer prelazimo europsku normu od 50 posto“, rekao je gradonačelnik Radić.
Naglasio je kako iza tih rezultata stoje i razvijena komunalna infrastruktura i rad gradskog komunalnog poduzeća, ali prije svega odgovorni građani.
„Najveću zaslugu imaju naši sugrađani koji su osviješteni i koji pokazuju da vole svoj grad, jer uzalud sav trud i tehnika ako nemate građane koji brinu o svom gradu“, poručio je gradonačelnik.
Dodao je kako Osijek ima četiri reciklažna dvorišta, mobilno reciklažno dvorište i vlastitu kompostanu, a u proteklom su razdoblju sanirana i zatvorena tri odlagališta otpada u projektima vrijednima oko 15 milijuna eura, većinom financiranima europskim sredstvima.
Govoreći o daljnjem razvoju sustava, gradonačelnik je rekao kako je količina otpada na Lončarici smanjena s 30.000 na 15.000 tona godišnje, čime je produžen vijek trajanja odlagališta do izgradnje centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, nakon čega će Grad Osijek pristupiti i njegovoj sanaciji.
Posebno je naglasio važnost edukacije, istaknuvši da upravo ona čini razliku u dugoročnim rezultatima.
„Dok neki drugi gradovi muku muče s otpadom, mi to rješavamo s lakoćom, a jedan od ključnih razloga za to je edukacija od najmlađe dobi, koja se provodi od vrtića i kroz ovaj festival“, rekao je gradonačelnik Radić.
Direktor Unikoma Igor Pandžić istaknuo je kako je Osijek jedini grad u Hrvatskoj koji organizira festival otpada te da manifestacija iz godine u godinu raste.
Kazao je kako festival okuplja sve više izlagača i partnera, promovira kružnu ekonomiju i građanima pokazuje što se sve može učiniti s različitim vrstama otpada, uključujući preradu biootpada u kompost.
U ovogodišnjem programu sudjeluju 22 škole, svi osječki vrtići te vrtići iz okolnih općina, a posjetitelje očekuju radionice, prezentacije i zabavni sadržaji, uključujući i „Eco City Music Talent Show“.
Predstavnik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Saša Pupovac ocijenio je festival hvalevrijednom i već tradicionalnom inicijativom koja pridonosi razvoju sustava gospodarenja otpadom i jačanju svijesti građana o važnosti odvajanja otpada i očuvanja okoliša.
Foto: Osijek.hr
