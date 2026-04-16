Velika isplata u petak: Provjerite jeste li među gotovo 20.000 korisnika!
16.04.2026. 12:42
U petak 17. travnja 2026. počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za ožujak korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, izvijestili su iz HZMO-a.
Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će 19 306 korisnika (80,27 % žena i 19,73 % muškaraca), za što je osigurano 3.085.762,35 eura iz Državnog proračuna.
Podsjetimo, od 1. siječnja 2026. nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 eura.
