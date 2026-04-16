Besplatna kastracija mačaka u Osijeku: evo tko ima pravo i kako se prijaviti
16.04.2026. 12:03
Besplatna kastracija mačaka - ovo je još jedna u nizu odluka prema sustavnom i humanom rješavanju problema napuštenih mačaka u našem gradu.
Kastracija je najvažnija i najefikasnija preventivna mjera kojom se dugoročno smanjuje broj neželjenih okota i patnje životinja.
Gradonačelnik Ivan Radić je prvi gradonačelnik grada Osijeka koji je pokazao da prepoznaje važnost odgovornog skrbništva i da sluša potrebe građana i udruga koje svakodnevno djeluju na terenu.
Drago nam je da je gradonačelnik odredio smjer kojim će naš grad ići, a na koji smjer pokazuju i ovakve konkretne i korisne mjere koje govore više od nekada danih obećanja.
Hvala gradonačelniku Ivanu Radiću što zajedno gradimo Osijek kao odgovornu i suosjećajnu zajednicu!
Napominjemo da je Udruga suradnik u provođenju projekta, te da je ovo vid financijske pomoći Grada Osijeka građanima, a ne Udruzi, kažu iz Udruge devet života.
Skrbnici nekastriranih mačaka ostvaruju pravo na kastraciju jedne mačke uz uvjet da imaju prijavljeno prebivalište na području grada Osijeka (tu spadaju i naselja Tenja, Sarvaš, Klisa, Višnjevac, Josipovac).
Da bi ostvariti mogućnost besplatne kastracije mačke skrbnik se treba prijaviti na e-mail adresu Udruge 9 života: [email protected]
i dostaviti sljedeće podatke:
- ime i prezime, adresu i kontakt broj
- te spol mačke.
Svi prijavljeni građani dobit će detaljne upute kako postupiti s mačkom prije i nakon kastracije te termin kada i gdje donijeti mačku.
O terminima građani će biti obaviješteni par dana prije kako bi se mogli organizirati i doći u zakazano vrijeme te tako ne remetiti organizaciju rada veterinarske ambulante.
Prijevoz mačaka do ambulante osigurava skrbnik mačke.
Mačke je potrebno veterinaru donijeti u zatvorenim transporterima namijenjenima za prijevoz mačaka. Besplatne kastracije provoditi će se do utroška Odlukom odobrenih sredstava.
Za sve ostale upite možete se javiti na e-mail Udruge 9 života.
