Besplatna kastracija mačaka - ovo je još jedna u nizu odluka prema sustavnom i humanom rješavanju problema napuštenih mačaka u našem gradu.

Kastracija je najvažnija i najefikasnija preventivna mjera kojom se dugoročno smanjuje broj neželjenih okota i patnje životinja.

Gradonačelnik Ivan Radić je prvi gradonačelnik grada Osijeka koji je pokazao da prepoznaje važnost odgovornog skrbništva i da sluša potrebe građana i udruga koje svakodnevno djeluju na terenu.

Drago nam je da je gradonačelnik odredio smjer kojim će naš grad ići, a na koji smjer pokazuju i ovakve konkretne i korisne mjere koje govore više od nekada danih obećanja.

Hvala gradonačelniku Ivanu Radiću što zajedno gradimo Osijek kao odgovornu i suosjećajnu zajednicu!

Napominjemo da je Udruga suradnik u provođenju projekta, te da je ovo vid financijske pomoći Grada Osijeka građanima, a ne Udruzi, kažu iz Udruge devet života.

Skrbnici nekastriranih mačaka ostvaruju pravo na kastraciju jedne mačke uz uvjet da imaju prijavljeno prebivalište na području grada Osijeka (tu spadaju i naselja Tenja, Sarvaš, Klisa, Višnjevac, Josipovac).

Da bi ostvariti mogućnost besplatne kastracije mačke skrbnik se treba prijaviti na e-mail adresu Udruge 9 života: [email protected]

i dostaviti sljedeće podatke:
- ime i prezime, adresu i kontakt broj
- te spol mačke.

Svi prijavljeni građani dobit će detaljne upute kako postupiti s mačkom prije i nakon kastracije te termin kada i gdje donijeti mačku.

O terminima građani će biti obaviješteni par dana prije kako bi se mogli organizirati i doći u zakazano vrijeme te tako ne remetiti organizaciju rada veterinarske ambulante.

Prijevoz mačaka do ambulante osigurava skrbnik mačke.

Mačke je potrebno veterinaru donijeti u zatvorenim transporterima namijenjenima za prijevoz mačaka. Besplatne kastracije provoditi će se do utroška Odlukom odobrenih sredstava.

Za sve ostale upite možete se javiti na e-mail Udruge 9 života.


