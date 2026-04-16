Velika Gorica donijela nove uspjehe: Slavonija-Žito s medaljama i odličnim rezultatima
16.04.2026. 11:31
U Velikoj Gorici je proteklog vikenda održan paraatletski miting na kojem je sudjelovalo 16 hrvatskih klubova s ukupno 144 natjecatelja.
Atletski klub Slavonija-Žito imao je tri svoja predstavnika: Marina Županovića, Filipa Uranjeka i Frana Kimela koji su i ovaj puta ispunili vlastita očekivanja, kada su im plasman u pitanju.
Iskusni je Županović očekivano pobijedio u bacanju koplja (kategorija F54) s rezultatom 20,76 metara, opravdavši ulogu favorita.
Na pobjedničkom postolju našao se i Uranjek koji je bio treći u skoku s dalj (kategorija T46), doskočivši na 5,30 metara.
Najmlađi među njima Fran Kimel (2005. godište) zauzeo je peto mjesto u bacanju kugle u kategoriji F40, dosegnuvši daljinu 6,08 metara.
Foto: AK Slavonija-Žito
