U Velikoj Gorici je proteklog vikenda održan paraatletski miting na kojem je sudjelovalo 16 hrvatskih klubova s ukupno 144 natjecatelja.

Atletski klub Slavonija-Žito imao je tri svoja predstavnika: Marina Županovića, Filipa Uranjeka i Frana Kimela koji su i ovaj puta ispunili vlastita očekivanja, kada su im plasman u pitanju.

Iskusni je Županović očekivano pobijedio u bacanju koplja (kategorija F54) s rezultatom 20,76 metara, opravdavši ulogu favorita.

Na pobjedničkom postolju našao se i Uranjek koji je bio treći u skoku s dalj (kategorija T46), doskočivši na 5,30 metara.

Najmlađi među njima Fran Kimel (2005. godište) zauzeo je peto mjesto u bacanju kugle u kategoriji F40, dosegnuvši daljinu 6,08 metara.


Foto: AK Slavonija-Žito


Advertisement


Pomeranac prel...
U ponudi dva steneta P...
Štene Toy pudle
Žensko štene toy pudle...
Boston terijer muž...
Mužjak rase Boston ter...
Patuljasta pudla s...
Prelepe bebe patuljast...

