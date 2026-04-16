Nogometni klub Osijek ovim putem obavještava javnost kako Alen Petrović više ne obnaša funkciju sportskog direktora Kluba. Zahvaljujemo mu na angažmanu i doprinosu tijekom njegovog mandata u NK Osijek. Klub posebno cijeni njegov profesionalan i korektan pristup prilikom završetka suradnje, pri čemu je vodio računa o najboljim interesima Kluba.

NK Osijek nastavlja s cjelovitim procesom restrukturiranja, usmjerenim na jačanje sportskih i operativnih temelja Kluba, unaprjeđenje rezultata te povratak na razinu konkurentnosti kakva se očekuje od NK Osijek. Klub je u potpunosti fokusiran na ostvarenje svojih ciljeva, jačanje prve momčadi te stvaranje uvjeta za dugoročnu stabilnost i uspjeh, kako na terenu, tako i izvan njega.

Sve aktivnosti nastavit će se u skladu s navedenim prioritetima, uz jasnu odlučnost da se Klub unaprijedi i vrati na razinu kojoj teži.

Također, Valentina Koprivnjak više ne obnaša funkcije u Klubu. Gospođi Koprivnjak zahvaljujemo na dosadašnjoj suradnji i želimo joj puno uspjeha u daljnjoj karijeri.


Tekst: NK Osijek
Foto: Osijek031.com/Arhiv


