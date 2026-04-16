Nadzor brzine razotkrio kaos na cestama: jedan vozač ‘letio’ kroz naselje!
16.04.2026. 10:05
Na području Policijske uprave osječko-baranjske jučer je temeljem ROADPOL-ovog Plana aktivnosti za 2026. godinu proveden 24-satni pojačani nadzor brzine kretanja vozila.
Tijekom navedenog vremenskog perioda policijski službenici su utvrdili 126 prekršaja prekoračenja brzine, od kojih je 73 prekršaja utvrđeno neposrednim opažanjem, a 53 prekršaja tehničkim uređajem (kamerom).
Za 8 prekršaja nepropisne brzine vozačima će po pravomoćnosti biti određene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom ovisno o vrsti vozila kojim je počinjen prekršaj i negativni prekršajni bodovi.
Najveća brzina kretanja vozilom utvrđena je u 08.17 sati u Breziku Našičkom, u Ulici bana Josipa Jelačića, kada su policijski službenici s uređajem „LaserCam 4“ utvrdili da se vozač kretao brzinom od 111 kilometara na sat (km/h) gdje je brzina ograničena prometnim pravilom na 50 km/h, prema čemu se vozač kretao brzinom koja je za 49 km/h veća od dopuštene.
Vozaču slijedi prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od 390 eura, a po pravomoćnosti biti će mu određena zaštitna mjera zabrane upravljanja 1 mjesec i 3 negativna prekršajna boda.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)