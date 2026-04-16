Foto: Osijek031.com/Arhiv

Na područjujučer je temeljem ROADPOL-ovog Plana aktivnosti za 2026. godinu provedenbrzine kretanja vozila.Tijekom navedenog vremenskog perioda policijski službenici su utvrdiliprekoračenja brzine, od kojih jeutvrđeno neposrednim opažanjem, atehničkim uređajem (kamerom).Zanepropisne brzine vozačima će po pravomoćnosti biti određene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom ovisno o vrsti vozila kojim je počinjen prekršaj i negativni prekršajni bodovi.Najveća brzina kretanja vozilom utvrđena je u 08.17 sati u Breziku Našičkom, u Ulici bana Josipa Jelačića, kada su policijski službenici s uređajem „LaserCam 4“ utvrdili da se vozač kretao brzinom od(km/h) gdje je brzina ograničena prometnim pravilom naprema čemu se vozač kretao brzinom koja je za 49 km/h veća od dopuštene.Vozaču slijedi prekršajni nalog s novčanom kaznom u iznosu od, a po pravomoćnosti biti će mu određena zaštitna mjeraupravljanja 1 mjesec i 3 negativna prekršajna boda.