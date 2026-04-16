U znaku jubileja: BSK veterani pobjedom obilježili 100 godina kluba
16.04.2026. 8:54
Povodom Dana općine Bizovac 2026., a u sklopu programskih događanja obilježavanja stote obljetnice Nogometnog kluba “BSK” Bizovac, ove srijede, 15. travnja, u bizovačkom sportskom centru odigrana je tradicionalna prijateljska nogometna utakmica između veteranske momčadi BSK-a i najboljih nogometaša Policijske uprave osječko-baranjske županije.
Susret je završio rezultatom 5:4 u korist domaćina - veterana BSK-a.
Foto: Općina Bizovac
