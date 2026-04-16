Servisne informacije [16. travnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
16.04.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Djelomice, na Jadranu poslijepodne i pretežno sunčano. U drugom dijelu dana u unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura 10°C, a dnevna do 22°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 10:00 sati - Sjenjak 101-105 nep, 107/a, 107/b, 109, Ulica kneza Trpimira 11, 15
od 8:30 do 10:00 sati - Martina Divalta 104, Požeška 2-30 par, 30/a, 17-45 nep, Ulica kralja Petra Svačića 16/a, 16/b, 18-34 par, 34/a, 34/b
od 8:30 do 11:00 sati - Belišćanska 2-4 par, 4/a, 6-10 par, 14-24 par, 24/a, 26-32 par, 32/a, 34-46 par, 1-5 nep, 9-23 nep, 27-47 nep, Belomanastirska 10/a, 10/b, 12-14 par, 14/a, 14/b, 16-20 par, 20/a, 20/b, 20/c, 1, 1/a, 3-13 nep, 17-27 nep, Vatrogasna ulica 17, 17/a, 19-37nep, 37/a, 39-45 nep, 49-57 nep
od 8:30 do 13:00 sati - Bračka 56-68 par, 105a , Creska 2-34 par, 1-33 nep, Lastovska 64-64a
od 9:30 do 11:30 sati - Brodska 32-38 par, 40/e, 42-62 par
od 11:00 do 13:00 sati - Josipa Jurja Strossmayera 168-170 par, 188, 192-194 par, 199, 203, 203/a, Ulica kneza Borne 2, 2/a, 2/b, 4-6 par, 1, 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e, 1/f, 3-31 nep, Ulica Šándora Petöfia 2-10 par, 10/a, 12, 1
Višnjevac
od 10:30 do 13:00 sati - Ulica Petra Svačića 42, 48-68 par, 72-76 par
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [13.-18.04.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [16.-22.04.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba ručno izrađenih svijeća od pčelinjeg voska i ukrasâ od gipsa "Od cvijeta do plamena" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba radova od kolaža "Geometrija umjetnosti" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Povijest kazališta u Osijeku kroz izložbu "Kazališni život Osijeka"
- Dani Frankofonije [program, 2026.]
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- Klub knjižare Nova: Predstavljanje knjige autora Ivana Mancea "Prvi hrvatski tiskar Broz žakan"
- EFOS: Predavanje "Liderstvo na rubu mogućeg: kako znanje mijenja zajednicu"
- III. Eco City Waste Fest donosi dva dana edukacije, glazbe i inspiracije
