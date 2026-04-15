Povodom Dana općine Bizovac BŠK Mladost iz Bizovca organizirao je tri šahovska turnira: ženski kadetski turnir, muški kadetski turnir i seniorski brzopotezni turnir. Natjecanja su održana u utorak, 14. travnja 2026. godine, u Edukativnom centru u Bizovcu, pod pokroviteljstvom Općine Bizovac i potporu općinskog načelnika Srećka Vukovića.

Na kadetskom turniru sudjelovalo je 23 igrača rođena 2011. godine i mlađi, a igralo se 5 kola švicarskim sustavom. Prvo mjesto osvojio je Luka Novak (Mladost Bizovac / Hrvatska čitaonica Valpovo) sa stopostotnim učinkom. Drugo mjesto pripalo je Adrianu Iliću (Orqa Višnjevac), a treće Adrianu Kneževiću (Orqa), obojica s četiri osvojena boda.

Slijedi poredak: Stefan Bačani (Mladost), Niko Bošnjak (Mladost), Noa Zrno (Hrvatska čitaonica) – 3,5 boda; Matija Vuksanić (Hrvatska čitaonica), Roko Urban (Hrvatska čitaonica), Benjamin Martinović (Hrvatska čitaonica), Noa Kozari (Belišće), Nikola Barić (Hrvatska čitaonica) – 3 boda itd. Organizator je nagradio najuspješnije igrače medaljama u kategorijama do 9, 11, 13 i 15 godina.

Turnir kadetkinja okupio je 14 natjecateljica. Nakon 5 kola prvo mjesto osvojila je Laura Horvat (Orqa) s 5 bodova. Drugo mjesto pripalo je Isabelli Liu (Mladost / Hrvatska čitaonica), a treće Lani Topalović (Hrvatska čitaonica), obje s 4 osvojena boda.

Slijede: Tihana Bačani (Mladost / Hrvatska čitaonica), Sanja Horvat (Orqa), Korana Radaković (Mladost) – 3 boda itd. I na ovom turniru organizator je medaljama nagradio najuspješnije u kategorijama do 9, 11, 13 i 15 godina.

Seniorski brzopotezni turnir okupio je 19 igrača. Igralo se 9 kola švicarskim sustavom, uz tempo igre od 3 minute po igraču s dodatkom od 2 sekunde po potezu.

Pobjedu je odnio Zvonimir Trepšić (Orqa) sa 7 osvojenih bodova, koliko je imao i prošlogodišnji pobjednik Zdenko Friedrich, ali uz slabije dodatne kriterije. Slijede: Željko Žlender (Petrijevci), Branko Delibašić (Petrijevci) – 6,5 bodova; Matej Filić (Hrvatska čitaonica) – 6; Zdenko Raić (Petrijevci) – 5,5; Gordijan Ćirović (Orqa), Tadija Tomas (Mladost), Davor Kršćanski (Orqa) – 5 bodova itd.

Organizator je trojicu prvoplasiranih te najuspješnijeg igrača BŠK Mladost Bizovac nagradio peharima i medaljama.

Turnire su uspješno organizirali članovi BŠK Mladost Bizovac, na čelu s predsjednikom Ivanom Sršićem.


Foto: Općina Bizovac


Objavio: Redakcija 031





Advertisement


Toy pudle štenci...
Štenci toy pudle, majk...
Toy Pudle na p...
Nasa odgajivacnica se ...
Nemački Ovčar ...
Na prodaju vrhunska st...
Havanski Bišon ...
Na prodaju štenci hava...

