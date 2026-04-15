Šahovski turniri u Bizovcu okupili mlade i seniore povodom Dana općine
15.04.2026. 13:55
Povodom Dana općine Bizovac BŠK Mladost iz Bizovca organizirao je tri šahovska turnira: ženski kadetski turnir, muški kadetski turnir i seniorski brzopotezni turnir. Natjecanja su održana u utorak, 14. travnja 2026. godine, u Edukativnom centru u Bizovcu, pod pokroviteljstvom Općine Bizovac i potporu općinskog načelnika Srećka Vukovića.
Na kadetskom turniru sudjelovalo je 23 igrača rođena 2011. godine i mlađi, a igralo se 5 kola švicarskim sustavom. Prvo mjesto osvojio je Luka Novak (Mladost Bizovac / Hrvatska čitaonica Valpovo) sa stopostotnim učinkom. Drugo mjesto pripalo je Adrianu Iliću (Orqa Višnjevac), a treće Adrianu Kneževiću (Orqa), obojica s četiri osvojena boda.
Slijedi poredak: Stefan Bačani (Mladost), Niko Bošnjak (Mladost), Noa Zrno (Hrvatska čitaonica) – 3,5 boda; Matija Vuksanić (Hrvatska čitaonica), Roko Urban (Hrvatska čitaonica), Benjamin Martinović (Hrvatska čitaonica), Noa Kozari (Belišće), Nikola Barić (Hrvatska čitaonica) – 3 boda itd. Organizator je nagradio najuspješnije igrače medaljama u kategorijama do 9, 11, 13 i 15 godina.
Turnir kadetkinja okupio je 14 natjecateljica. Nakon 5 kola prvo mjesto osvojila je Laura Horvat (Orqa) s 5 bodova. Drugo mjesto pripalo je Isabelli Liu (Mladost / Hrvatska čitaonica), a treće Lani Topalović (Hrvatska čitaonica), obje s 4 osvojena boda.
Slijede: Tihana Bačani (Mladost / Hrvatska čitaonica), Sanja Horvat (Orqa), Korana Radaković (Mladost) – 3 boda itd. I na ovom turniru organizator je medaljama nagradio najuspješnije u kategorijama do 9, 11, 13 i 15 godina.
Seniorski brzopotezni turnir okupio je 19 igrača. Igralo se 9 kola švicarskim sustavom, uz tempo igre od 3 minute po igraču s dodatkom od 2 sekunde po potezu.
Pobjedu je odnio Zvonimir Trepšić (Orqa) sa 7 osvojenih bodova, koliko je imao i prošlogodišnji pobjednik Zdenko Friedrich, ali uz slabije dodatne kriterije. Slijede: Željko Žlender (Petrijevci), Branko Delibašić (Petrijevci) – 6,5 bodova; Matej Filić (Hrvatska čitaonica) – 6; Zdenko Raić (Petrijevci) – 5,5; Gordijan Ćirović (Orqa), Tadija Tomas (Mladost), Davor Kršćanski (Orqa) – 5 bodova itd.
Organizator je trojicu prvoplasiranih te najuspješnijeg igrača BŠK Mladost Bizovac nagradio peharima i medaljama.
Turnire su uspješno organizirali članovi BŠK Mladost Bizovac, na čelu s predsjednikom Ivanom Sršićem.
Foto: Općina Bizovac
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)