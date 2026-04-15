Od danas nova pravila na cestama
15.04.2026. 12:20
Svake godine od 15. studenog do 15. travnja ova obveza odnosi se na određene zimske dionice cesta i u tom razdoblju zimska oprema je obavezna bez obzira na vremenske uvjete, čak i ako je cesta suha i nema snijega.
Pod zimskom opremom motornih vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3.5 tone sukladno Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti, smatraju se zimski pneumatici (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na svim kotačima ili ljetni pneumatici s najmanjom dubinom profila od 4 milimetra na svim kotačima i s lancima za snijeg ili uređajima namijenjenima za povećanje učinka prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.
Međutim, bitno je napomenuti da obveza korištenja zimske opreme ne prestaje potpuno nakon 15. travnja.
Sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kada nastupe zimski uvjeti (kolnik prekriven snijegom ili je na kolniku poledica), zimska oprema je obavezna na svim cestama u Hrvatskoj, bez obzira na datum, što bi u praksi značilo da ako nastupe zimski uvjeti i krajem travnja, u prekršaju ste ako nemate odgovarajuću opremu, izvijestili su iz policije.
Policija je ovlaštena zaustaviti i kazniti vozača koji vozi bez propisane zimske opreme kada je ona potrebna. Kazna iznosi 130 eura.
