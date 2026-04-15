Županica Osječko-baranjske županijeposjetila jejedno odgospodarskih okupljanja ukoje svake godine okuplja brojne izlagače, poduzetnike i predstavnike institucija iz regije i šire.Tom prigodom istaknuta je važnost sajamskih događanja kaoza razvoj gospodarstva, umrežavanje poduzetnika te razmjenu znanja i iskustava. Poseban naglasak stavljen je na mogućnosti jačanja gospodarske suradnje i otvaranja novih poslovnih prilika.Županica je pritom naglasila kako ikontinuiranoovakve oblike gospodarskog povezivanja, istaknuvšikao mjesto susreta poduzetnika i platformu za predstavljanje proizvoda i usluga domaćih proizvođača.Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru dodatno potvrđujesuradnje i povezivanja tržišta, a sudjelovanje na ovakvim događanjima doprinosigospodarskih odnosa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine te otvara prostor za nove investicije i projekte.Kroz ovakve aktivnosti Osječko-baranjska županija nastavlja aktivno doprinositi razvoju gospodarstva i jačanju svoje pozicije kao otvorene i suradnički usmjerene regije.