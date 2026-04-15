Županica Tramišak na Mostarskom sajmu: Jačanje regionalne gospodarske suradnje
15.04.2026. 11:01
Županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak posjetila je 27. Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru, jedno od najvažnijih gospodarskih okupljanja u Bosni i Hercegovini, koje svake godine okuplja brojne izlagače, poduzetnike i predstavnike institucija iz regije i šire.
Tom prigodom istaknuta je važnost sajamskih događanja kao ključnih platformi za razvoj gospodarstva, umrežavanje poduzetnika te razmjenu znanja i iskustava. Poseban naglasak stavljen je na mogućnosti jačanja gospodarske suradnje i otvaranja novih poslovnih prilika.
Županica je pritom naglasila kako i Osječko-baranjska županija kontinuirano razvija i potiče ovakve oblike gospodarskog povezivanja, istaknuvši Gospodarski centar Osječko-baranjske županije kao mjesto susreta poduzetnika i platformu za predstavljanje proizvoda i usluga domaćih proizvođača.
Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru dodatno potvrđuje važnost regionalne suradnje i povezivanja tržišta, a sudjelovanje na ovakvim događanjima doprinosi jačanju gospodarskih odnosa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine te otvara prostor za nove investicije i projekte.
Kroz ovakve aktivnosti Osječko-baranjska županija nastavlja aktivno doprinositi razvoju gospodarstva i jačanju svoje pozicije kao otvorene i suradnički usmjerene regije.
Foto: OBŽ
Tom prigodom istaknuta je važnost sajamskih događanja kao ključnih platformi za razvoj gospodarstva, umrežavanje poduzetnika te razmjenu znanja i iskustava. Poseban naglasak stavljen je na mogućnosti jačanja gospodarske suradnje i otvaranja novih poslovnih prilika.
Županica je pritom naglasila kako i Osječko-baranjska županija kontinuirano razvija i potiče ovakve oblike gospodarskog povezivanja, istaknuvši Gospodarski centar Osječko-baranjske županije kao mjesto susreta poduzetnika i platformu za predstavljanje proizvoda i usluga domaćih proizvođača.
Međunarodni sajam gospodarstva u Mostaru dodatno potvrđuje važnost regionalne suradnje i povezivanja tržišta, a sudjelovanje na ovakvim događanjima doprinosi jačanju gospodarskih odnosa između Hrvatske i Bosne i Hercegovine te otvara prostor za nove investicije i projekte.
Kroz ovakve aktivnosti Osječko-baranjska županija nastavlja aktivno doprinositi razvoju gospodarstva i jačanju svoje pozicije kao otvorene i suradnički usmjerene regije.
Foto: OBŽ
