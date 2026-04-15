Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić boravio je u Rimu i Vatikanu, gdje je sudjelovao na općoj audijenciji pape Lava XIV., a tom se prigodom i osobno susreo sa Svetim Ocem.

Tijekom kratkog susreta gradonačelnik Radić papi je prenio pozdrave građana Osijeka te uputio molbu za blagoslov grada i Hrvatske.

U Rimu sam imao čast doživjeti trenutak koji nadilazi protokol. Trenutak vjere, poniznosti i duboke osobne zahvalnosti. Susret sa Svetim Ocem bio je kratak, ali snažan; u njemu sam nosio glas naših sugrađana i iskrenu molbu za blagoslov Osijeka i Hrvatske“, izjavio je gradonačelnik.

Istaknuo je i povezanost Osijeka sa Svetom Stolicom, podsjetivši da je grad 2003. godine posjetio papa Ivan Pavao II., kao i da je Osijek rodni grad kardinala Franje Šepera te dio Đakovačko-osječke nadbiskupije.

Nakon opće audijencije izaslanstvo Grada Osijeka, predvođeno gradonačelnikom, primila je otpravnica poslova u Veleposlanstvu Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici Tea Zupičić, a potom su zajedno obišli Baziliku sv. Petra.

Program posjeta završen je koncertom Akademskog pjevačkog zbora Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu. Zbor je sudjelovao i na općoj audijenciji, gdje je izveo pjesmu „Rajska djevo, kraljice Hrvata“.

A kada je naš osječki zbor zapjevao, to više nije bio samo program, bio je to ponos jednog grada i snaga zajedništva koja se ne može opisati riječima“, poručio je gradonačelnik Radić.

Dodao je kako se iz Rima vraća „mirniji, zahvalniji i još odlučniji raditi za Osijek, vođen vrijednostima koje nas povezuju i nadahnjuju“.




Foto: Osijek.hr


