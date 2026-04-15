Panonska filharmonija i Gabriel Schwabe u Krežminom ciklusu donose raskošan koncert
15.04.2026. 8:27
Panonska filharmonija predvođena svojim šefom dirigentom Gergelyjem Kesselyákom stiže nam u subotu, 18. travnja 2026., u Krežmin ciklus i u svom stilu, donosi nam raskošni koncertni program koji će u potpunosti zaokupiti pažnju i glazbeni ukus ljubitelja glazbe. Početak je u 20:00 sati.
Šef dirigent Panonske filharmonije Gergely Kesselyák uspješno predvodi orkestar iz susjednog nam Pečuha, a uz glasovitu budimpeštansku Palaču umjetnosti - Müpu, prestižni bečki Musikverein, i Osijek je postao mjesto gdje se ovaj orkestar osjeća kao doma, i u kojem uživa status rezidencijalnog orkestra.
Ovaj put, uz prekrasan koncertni program sastavljen od Rossinijeve uvertire operi Talijanka u Alžiru, preko Šostakovičeve Suite za estradni orkestar do Guldinog Koncerta za violončelo i puhački orkestar, s orkestrom će nastupiti i solist na violončelu Gabriel Schwabe, laureat tri najprestižnija čelistička natjecanja- ona u Berlinu, Parizu i Londonu. Kao solist radio je i nastupao s orkestrima poput Londonske filharmonije, Radijskog orkestra Berlin, Danskog komornog orkestra, i u Njemačkoj državnoj operi Berlin… snimio sedam nosača zvuka višestruko hvaljenih od kritike, a u subotu, 18. travnja u 20.00 sati nadahnutom interpretacijom Guldovog koncerta za violončelo u pratnji puhačke sekcije Panonske filharmonije predstavit će se i osječkoj publici na koncertnoj pozornici Dvorane Franjo Krežma.
Koncert je dio pretplatničkog Krežminog ciklusa Kulturnog centra Osijek. Pojedinačne ulaznice za koncert moguće je kupiti na porti Kulturnog centra (pon-pet 8-23 sata) ili putem sustava Core-event.co.
Foto: Kristijan Cimer
