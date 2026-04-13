Operativno-komunikacijski centar policije Policijske uprave osječko-baranjske

prigradskom naselju Brijest

hitnu intervenciju policije

davala znakove života

Klinički bolnički centar Osijek

je danas u 8.34 sata zaprimio dojavu da se udogodio događaj koji zahtjevaIzlaskom na mjesto događaja pronađena je osoba koja jete je hitno prevezena u, gdje je u tijeku pružanje liječničke pomoći. Osoba koja se dovodi u vezu s opisanim događajem dovedena je u službene prostorije I. PP Osijek s ispostavom Čepim i nad njom je u tijeku kriminalističko istraživanje, izvijestili su iz policije.Na mjestu događaja očevidna ekipa PU osječko-baranjske provodi očevid, kojim rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Osijeku.Nakon očevida bit će poznato više detalja.Foto: Pixabay.com/Ilustracija