Drama kod Osijeka: Osoba pronađena u teškom stanju, policija privela osumnjičenog!
13.04.2026. 11:18
Operativno-komunikacijski centar policije Policijske uprave osječko-baranjske je danas u 8.34 sata zaprimio dojavu da se u prigradskom naselju Brijest dogodio događaj koji zahtjeva hitnu intervenciju policije.
Izlaskom na mjesto događaja pronađena je osoba koja je davala znakove života te je hitno prevezena u Klinički bolnički centar Osijek, gdje je u tijeku pružanje liječničke pomoći. Osoba koja se dovodi u vezu s opisanim događajem dovedena je u službene prostorije I. PP Osijek s ispostavom Čepim i nad njom je u tijeku kriminalističko istraživanje, izvijestili su iz policije.
Na mjestu događaja očevidna ekipa PU osječko-baranjske provodi očevid, kojim rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Osijeku.
Nakon očevida bit će poznato više detalja.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
