Servisne informacije [13. travnja 2026.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
13.04.2026. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Umjereno do pretežno oblačno, na Jadranu i vjetrovito. Prema večeri i u noći na utorak mjestimice kiša, ponajprije na Jadranu i u predjelima uz njega, lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom. Jutarnja temperatura 6°C, a dnevna do 19°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 13:00 sati - Istarska 2-10 par, Otokara Keršovanija 2, 2/a, 4-10 par, 10/b, Park kralja Držislava 1, Ulica Dobriše Cesarića 2-8 par, 8/a, 8/b, 10-12 par, 12/a, 14-28 par, 1-11 nep, 11/a, 13, Ulica kralja Zvonimira 1, 1/a, Vukovarska cesta 27/c, 27/d
od 8:30 do 14:00 sati - Bakarska 2-24 par
Tvrđavica
od 8:30 do 13:00 sati - Tvrđavica 201-263 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [13.-18.04.2026.] [program]
Kino:
- Kino Urania [09.-15.04.2026.] [program]
- CineStar Osijek [09.-15.04.2026.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba ručno izrađenih svijeća od pčelinjeg voska i ukrasâ od gipsa "Od cvijeta do plamena" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba radova od kolaža "Geometrija umjetnosti" @ Ogranak Jug II
- GISKO: Povijest kazališta u Osijeku kroz izložbu "Kazališni život Osijeka"
- Dani Frankofonije [program, 2026.]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)