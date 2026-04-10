Online prodaja ulaznica za utakmicu na Rujevici
10.04.2026. 10:05
U nedjelju nas na Rujevici očekuje prvenstvena utakmica s Rijekom koja počinje u 16 sati.
Zainteresirani navijači NK Osijek, koji planiraju krenuti put Kvarnera i nazočiti ovom prvenstvenom dvoboju, ulaznice mogu kupiti online. Riječ je o ulaznicama za gostujuću tribinu Jug, po cijeni od 10 eura. Poveznica će biti aktivna do početka utakmice.
Foto: Igor Miličić/Arhiv
Zainteresirani navijači NK Osijek, koji planiraju krenuti put Kvarnera i nazočiti ovom prvenstvenom dvoboju, ulaznice mogu kupiti online. Riječ je o ulaznicama za gostujuću tribinu Jug, po cijeni od 10 eura. Poveznica će biti aktivna do početka utakmice.
Foto: Igor Miličić/Arhiv
