Đakovo dobiva moderniju školu: potpisan ugovor za rekonstrukciju i dogradnju
10.04.2026. 8:26
U nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu, potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) za projekt rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ u Đakovu, čime je napravljen novi važan iskorak u realizaciji ovog strateškog ulaganja. Osječko-baranjska županija tako nastavlja s provedbom najvećeg investicijskog ciklusa u osnovnoškolsko obrazovanje, s ciljem osiguravanja uvjeta za jednosmjensku nastavu i cjelodnevnu školu.
Trenutno je u provedbi ukupno 19 projekata izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovnih škola ukupne vrijednosti 74,4 milijuna eura. Od toga se 61,6 milijuna eura financira sredstvima NPOO-a, dok 12,8 milijuna eura osigurava Županija iz vlastitog proračuna. Od ukupno prijavljenih projekata, njih 17 već je odobreno, dok su dva u fazi evaluacije. Od preuzimanja odgovornosti za Županiju 2017. godine i strateškog zaokreta koji je uslijedio, u osnovno i srednjoškolsko obrazovanje uloženo je gotovo 200 milijuna eura, što je jasan pokazatelj strateške usmjerenosti prema obrazovanju kao ključnom segmentu razvoja i kvalitete života.
Projekt rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Đakovo vrijedan je 3,97 milijuna eura, od čega je 3,33 milijuna eura osigurano iz bespovratnih sredstava, dok ostatak financira Županija. Školu trenutno pohađa 430 učenika, uz dodatnih 107 učenika osnovne glazbene škole te učenike u područnim odjelima, a postojeći kapaciteti nisu dostatni za organizaciju jednosmjenske nastave.
Projektom je predviđena dogradnja sportske dvorane s pratećim sadržajima, uključujući svlačionice, sanitarne čvorove i druge potrebne prostore, kao i povezivanje novog dijela s postojećom školskom zgradom.
Županica Nataša Tramišak istaknula je kako su ulaganja u obrazovanje jedan od ključnih prioriteta županije te naglasila važnost ovakvih projekata za kvalitetu života i demografske trendove. - Obrazovanje je temelj razvoja svake zajednice, a ulaganjima u školsku infrastrukturu stvaramo jednake uvjete za sve učenike i podižemo standard obrazovanja. Uvođenjem jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole želimo osigurati kvalitetnije obrazovanje i bolje uvjete za našu djecu. Posebno nas ohrabruje podatak da smo u 2025. godini imali 169 djece povratnika, što je jasan pokazatelj da se ljudi vraćaju i prepoznaju našu županiju kao mjesto kvalitetnog života. Upravo zato nastavljamo snažno ulagati u obrazovanje kao temelj budućeg razvoja – kazala je županica.
Ovaj projekt dio je sustavnog ulaganja u obrazovanje kojim Osječko-baranjska županija stvara jednake uvjete za sve učenike, bez obzira na mjesto stanovanja.
Foto: OBŽ
