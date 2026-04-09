Postani policajac/policajka: MUP pokreće upise za 2026./2027.
09.04.2026. 18:41
Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je Natječaj za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2026./2027. godini i Natječaj za upis učenika u III. razred Policijske škole „Josip Jović“ za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u 2026./2027. godini.
Natječaj za upis učenika u III. razred Policijske škole "Josip Jović" za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u 2026./2027. godini
Policijska škola „Josip Jović“ upisuje 130 učenika/učenica u III. razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova i 20 učenika/učenica u III. razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u školskoj godini 2026./2027.
Nastava će započeti sukladno Odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2026./2027., koju donosi ministar znanosti i obrazovanja.
Za upis u III. razred Policijske škole „Josip Jović“ mogu se prijaviti kandidati/kandidatkinje koji pohađaju ili su završili drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2 (gimnazijski i strukovni obrazovni programi na razini 4.2) u Republici Hrvatskoj, a sukladno članku 23. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, nastavljaju školovanje promjenom upisanog programa.
U Policijsku školu „Josip Jović“ mogu se upisati hrvatski državljani.
Za kandidate/kandidatkinje koji su državljani Republike Hrvatske i školuju se u inozemstvu prema programu zemlje domaćina, Policijska škola „Josip Jović“ provest će postupak priznavanja ranijeg obrazovanja radi nastavka srednjoškolskog obrazovanja.
Sve detalje možete pročitati ovdje.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Natječaj za upis učenika u III. razred Policijske škole "Josip Jović" za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u 2026./2027. godini
Policijska škola „Josip Jović“ upisuje 130 učenika/učenica u III. razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova i 20 učenika/učenica u III. razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u školskoj godini 2026./2027.
Nastava će započeti sukladno Odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2026./2027., koju donosi ministar znanosti i obrazovanja.
Za upis u III. razred Policijske škole „Josip Jović“ mogu se prijaviti kandidati/kandidatkinje koji pohađaju ili su završili drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2 (gimnazijski i strukovni obrazovni programi na razini 4.2) u Republici Hrvatskoj, a sukladno članku 23. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, nastavljaju školovanje promjenom upisanog programa.
U Policijsku školu „Josip Jović“ mogu se upisati hrvatski državljani.
Za kandidate/kandidatkinje koji su državljani Republike Hrvatske i školuju se u inozemstvu prema programu zemlje domaćina, Policijska škola „Josip Jović“ provest će postupak priznavanja ranijeg obrazovanja radi nastavka srednjoškolskog obrazovanja.
Sve detalje možete pročitati ovdje.
Foto: Osijek031.com/Arhiv
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)