Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Obrazovanje
Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je Natječaj za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2026./2027. godini i Natječaj za upis učenika u III. razred Policijske škole „Josip Jović“ za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u 2026./2027. godini.

Natječaj za upis učenika u III. razred Policijske škole "Josip Jović" za stjecanje strukovne kvalifikacije za zanimanje policajac/policajka u 2026./2027. godini

Policijska škola „Josip Jović“ upisuje 130 učenika/učenica u III. razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva unutarnjih poslova i 20 učenika/učenica u III. razred srednjoškolskog obrazovanja za potrebe Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u školskoj godini 2026./2027.

Nastava će započeti sukladno Odluci o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2026./2027., koju donosi ministar znanosti i obrazovanja.

Za upis u III. razred Policijske škole „Josip Jović“ mogu se prijaviti kandidati/kandidatkinje koji pohađaju ili su završili drugi razred srednjoškolskog obrazovanja razine kvalifikacije 4.2 (gimnazijski i strukovni obrazovni programi na razini 4.2) u Republici Hrvatskoj, a sukladno članku 23. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, nastavljaju školovanje promjenom upisanog programa.

U Policijsku školu „Josip Jović“ mogu se upisati hrvatski državljani.

Za kandidate/kandidatkinje koji su državljani Republike Hrvatske i školuju se u inozemstvu prema programu zemlje domaćina, Policijska škola „Josip Jović“ provest će postupak priznavanja ranijeg obrazovanja radi nastavka srednjoškolskog obrazovanja.

Sve detalje možete pročitati ovdje.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)





Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:193

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa