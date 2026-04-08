Predstavljen paket mjera za jačanje primarne zdravstvene zaštite
08.04.2026. 10:25
Timovi u obiteljskoj medicini, ginekologiji, stomatologiji i pedijatriji od lipnja će moći ostvariti do 18 % više sredstava od HZZO-a, najavljeno je u Ministarstvu zdravstva prilikom predstavljanja novog modela financiranja primarne zdravstvene zaštite.
Riječ je o paketu mjera usmjerenih na jačanje primarne zdravstvene zaštite, s ciljem financijske stabilnosti ordinacija i uvođenja suvremenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka. Time se želi rasteretiti bolnice te građanima omogućiti dostupniju i kvalitetniju skrb u lokalnoj zajednici.
Ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je kako će mjere povećati atraktivnost rada u ambulantama, koje obuhvaćaju oko 3000 pružatelja usluga, uključujući privatnike u ugovoru s HZZO-om i domove zdravlja.
Planira se proširenje usluga na primarnoj razini, uključujući osnovne laboratorijske pretrage.
Liječnici će preuzeti veću ulogu u praćenju kroničnih bolesnika, obradi pacijenata nakon bolničkog liječenja te u izvođenju određenih zahvata poput uklanjanja benignih kožnih promjena.
Također, predviđena su ulaganja u opremu poput holtera EKG-a i tlaka, kako bi se dio dijagnostike preselio iz bolnica u ambulante i smanjio pritisak na hitne službe. Plaćat će se i pregledi akutnih pacijenata koji nisu upisani kod određenog liječnika.
Novost je i evidencija svakog obavljenog postupka, a timovi u slabije razvijenim područjima dobivat će jednaka sredstva za osnovne troškove kao i standardni timovi.
Procjenjuje se da će provedba mjera godišnje stajati između 50 i 60 milijuna eura. Struka uglavnom pozdravlja promjene, ističući da je riječ o važnom koraku prema učinkovitijem sustavu.
Mjere idu u jednomjesečno javno savjetovanje, a njihova primjena planirana je od lipnja.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Riječ je o paketu mjera usmjerenih na jačanje primarne zdravstvene zaštite, s ciljem financijske stabilnosti ordinacija i uvođenja suvremenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka. Time se želi rasteretiti bolnice te građanima omogućiti dostupniju i kvalitetniju skrb u lokalnoj zajednici.
Ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je kako će mjere povećati atraktivnost rada u ambulantama, koje obuhvaćaju oko 3000 pružatelja usluga, uključujući privatnike u ugovoru s HZZO-om i domove zdravlja.
Planira se proširenje usluga na primarnoj razini, uključujući osnovne laboratorijske pretrage.
Liječnici će preuzeti veću ulogu u praćenju kroničnih bolesnika, obradi pacijenata nakon bolničkog liječenja te u izvođenju određenih zahvata poput uklanjanja benignih kožnih promjena.
Također, predviđena su ulaganja u opremu poput holtera EKG-a i tlaka, kako bi se dio dijagnostike preselio iz bolnica u ambulante i smanjio pritisak na hitne službe. Plaćat će se i pregledi akutnih pacijenata koji nisu upisani kod određenog liječnika.
Novost je i evidencija svakog obavljenog postupka, a timovi u slabije razvijenim područjima dobivat će jednaka sredstva za osnovne troškove kao i standardni timovi.
Procjenjuje se da će provedba mjera godišnje stajati između 50 i 60 milijuna eura. Struka uglavnom pozdravlja promjene, ističući da je riječ o važnom koraku prema učinkovitijem sustavu.
Mjere idu u jednomjesečno javno savjetovanje, a njihova primjena planirana je od lipnja.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
