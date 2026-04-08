Foto: Pexels.com/Ilustracija

Timovi uod lipnja će moći ostvariti dood HZZO-a, najavljeno je uprilikom predstavljanjafinanciranja primarne zdravstvene zaštite.Riječ je o paketu mjera usmjerenih na, s ciljemordinacija i uvođenja suvremenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka. Time se želite građanima omogućitiu lokalnoj zajednici.Ministrica zdravstvaistaknula je kako će mjere povećati atraktivnost rada u ambulantama, koje obuhvaćaju oko, uključujući privatnike u ugovoru s HZZO-om i domove zdravlja.Planira se proširenje usluga na primarnoj razini, uključujući osnovneLiječnici će preuzetiu praćenju kroničnih bolesnika, obradi pacijenata nakon bolničkog liječenja te u izvođenju određenih zahvata poput uklanjanja benignih kožnih promjena.Također, predviđena su ulaganja u opremu poput, kako bi se dio dijagnostike preselio iz bolnica u ambulante ina hitne službe. Plaćat će se i pregledi akutnih pacijenata koji nisu upisani kod određenog liječnika.Novost je i evidencija svakog obavljenog postupka, a timovi udobivat ćeza osnovne troškove kao i standardni timovi.Procjenjuje se da će provedba mjera godišnje stajati između. Struka uglavnom pozdravlja promjene, ističući da je riječ o važnom koraku prema učinkovitijem sustavu.Mjere idu u jednomjesečno, a njihova primjena planirana je od lipnja.