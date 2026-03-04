Kulturni centar Osijek obilježava Dan žena izložbom "One su tu"
04.03.2026. 7:57
Međunarodni dan žena Kulturni centar Osijek ove će godine obilježiti nacionalnom izložbom „One su tu“. Izložba koja na jednom mjestu okuplja, predstavlja i promiče žensko umjetničko stvaralaštvo u Hrvatskoj, bit će otvorena u nedjelju, 8. ožujka 2026., s početkom u 18.00 sati u Galeriji Kulturnog centra.
Nacionalna izložba "One su tu" projekt je koji kontinuirano promiče vidljivost, raznolikost i afirmaciju ženskog umjetničkog stvaralaštva u Hrvatskoj.
Pokrenuta 2020. godine, izložba predstavlja suvremene umjetnice koje svojim radom aktivno sudjeluju u oblikovanju hrvatske umjetničke scene. Kroz različite autorske pristupe, medije i teme; kroz crtež, sliku, skulpturu, fotografiju, video ili instalaciju, autorice istražuju suvremene društvene fenomene i osobne perspektive, ali i promišljaju aktualna društvena pitanja.
Na izložbi će biti predstavljena 33 rada odabrana između 156 pristiglih prijava umjetnica iz cijele Hrvatske.
Radove je odabrao stručni žiri koji čine – voditeljica projekta Ana Čolaković, mag. kip. i prof. lik. kult., stručna suradnica Diana Ososlija, mag. hist. art. – te pridružena članica žirija koja se svake godine mijenja i donosi novu autorsku perspektivu. U izdanju za 2026. godinu tu ulogu preuzima Dajana Radoš, mag. educ. art., koja ujedno potpisuje i predgovor kataloga izložbe.
Izložba se u 2026. godini najprije predstavlja u Osijeku, u Galeriji Kulturnog centra Osijek. Nakon osječke prezentacije, izložba gostuje u travnju u Vinkovcima. Ovakav model gostovanja ostvaruje snažnu regionalnu suradnju između dvaju gradova i pridonosi većoj dostupnosti suvremene umjetnosti publici istočne Hrvatske.
Uz Nagradu žirija, projekt uključuje i Nagradu publike, koja će se dodijeliti po zatvaranju izložbe, čime se dodatno potiče aktivno sudjelovanje publike i lokalne zajednice u umjetničkom procesu.
U dosadašnjim izdanjima izložbe sudjelovalo je više od stotinu hrvatskih umjetnica različitih generacija i poetika, što potvrđuje relevantnost i prepoznatljivost projekta na nacionalnoj razini.
Izložba One su tu snažno doprinosi jačanju kulturne scene istočne Hrvatske, a čitav projekt kroz otvorenost, inkluzivnost i profesionalan kustoski pristup i u oblikovanju suvremene kulturne slike Hrvatske.
Izložba u Galeriji Kulturnog centra ostaje otvorena sve do 1. travnja, u radno vrijeme Kulturnog centra (pon-sub 8-23 sata), uz slobodan ulaz.
Nacionalna izložba "One su tu" projekt je koji kontinuirano promiče vidljivost, raznolikost i afirmaciju ženskog umjetničkog stvaralaštva u Hrvatskoj.
Pokrenuta 2020. godine, izložba predstavlja suvremene umjetnice koje svojim radom aktivno sudjeluju u oblikovanju hrvatske umjetničke scene. Kroz različite autorske pristupe, medije i teme; kroz crtež, sliku, skulpturu, fotografiju, video ili instalaciju, autorice istražuju suvremene društvene fenomene i osobne perspektive, ali i promišljaju aktualna društvena pitanja.
Na izložbi će biti predstavljena 33 rada odabrana između 156 pristiglih prijava umjetnica iz cijele Hrvatske.
Radove je odabrao stručni žiri koji čine – voditeljica projekta Ana Čolaković, mag. kip. i prof. lik. kult., stručna suradnica Diana Ososlija, mag. hist. art. – te pridružena članica žirija koja se svake godine mijenja i donosi novu autorsku perspektivu. U izdanju za 2026. godinu tu ulogu preuzima Dajana Radoš, mag. educ. art., koja ujedno potpisuje i predgovor kataloga izložbe.
Izložba se u 2026. godini najprije predstavlja u Osijeku, u Galeriji Kulturnog centra Osijek. Nakon osječke prezentacije, izložba gostuje u travnju u Vinkovcima. Ovakav model gostovanja ostvaruje snažnu regionalnu suradnju između dvaju gradova i pridonosi većoj dostupnosti suvremene umjetnosti publici istočne Hrvatske.
Uz Nagradu žirija, projekt uključuje i Nagradu publike, koja će se dodijeliti po zatvaranju izložbe, čime se dodatno potiče aktivno sudjelovanje publike i lokalne zajednice u umjetničkom procesu.
U dosadašnjim izdanjima izložbe sudjelovalo je više od stotinu hrvatskih umjetnica različitih generacija i poetika, što potvrđuje relevantnost i prepoznatljivost projekta na nacionalnoj razini.
Izložba One su tu snažno doprinosi jačanju kulturne scene istočne Hrvatske, a čitav projekt kroz otvorenost, inkluzivnost i profesionalan kustoski pristup i u oblikovanju suvremene kulturne slike Hrvatske.
Izložba u Galeriji Kulturnog centra ostaje otvorena sve do 1. travnja, u radno vrijeme Kulturnog centra (pon-sub 8-23 sata), uz slobodan ulaz.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)