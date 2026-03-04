Međunarodni dan žena Kulturni centar Osijek

ove će godine obilježiti nacionalnom izložbom „“. Izložba koja na jednom mjestu okuplja, predstavlja i promiče žensko umjetničko stvaralaštvo u Hrvatskoj, bit će otvorena u, s početkom uNacionalna izložba "" projekt je koji kontinuirano promičeženskog umjetničkog stvaralaštva u Hrvatskoj.Pokrenuta 2020. godine, izložba predstavljakoje svojim radom aktivno sudjeluju u oblikovanju hrvatske umjetničke scene. Kroz različite autorske pristupe, medije i teme; kroz crtež, sliku, skulpturu, fotografiju, video ili instalaciju, autorice istražuju suvremene društvene fenomene i osobne perspektive, ali i promišljaju aktualna društvena pitanja.Na izložbi će biti predstavljenaodabrana između 156 pristiglih prijava umjetnica iz cijele Hrvatske.Radove je odabrao stručni žiri koji čine – voditeljica projekta, mag. kip. i prof. lik. kult., stručna suradnica, mag. hist. art. – te pridružena članica žirija koja se svake godine mijenja i donosi novu autorsku perspektivu. U izdanju za 2026. godinu tu ulogu preuzima, mag. educ. art., koja ujedno potpisuje i predgovor kataloga izložbe.Izložba se u 2026. godini najprije predstavlja u Osijeku, u Galeriji Kulturnog centra Osijek. Nakon osječke prezentacije, izložba gostuje u travnju u Vinkovcima. Ovakav model gostovanja ostvarujeizmeđu dvaju gradova i pridonosi većoj dostupnosti suvremene umjetnosti publici istočne Hrvatske.Uz, projekt uključuje i, koja će se dodijeliti po zatvaranju izložbe, čime se dodatno potiče aktivno sudjelovanje publike i lokalne zajednice u umjetničkom procesu.U dosadašnjim izdanjima izložbe sudjelovalo je više odrazličitih generacija i poetika, što potvrđuje relevantnost i prepoznatljivost projekta na nacionalnoj razini.Izložba One su tu snažno doprinosiistočne Hrvatske, a čitav projekt kroz otvorenost, inkluzivnost i profesionalan kustoski pristup i u oblikovanju suvremene kulturne slike Hrvatske.Izložba u Galeriji Kulturnog centra ostaje otvorena sve do, u radno vrijeme Kulturnog centra (pon-sub 8-23 sata), uz