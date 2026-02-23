Iz prodaje se povlače smrznute jagode
23.02.2026. 15:29
Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da subjekt u poslovanju s hranom SPAR Hrvatska d.o.o.., Zagreb, iz predostrožnosti opoziva proizvod JAGODE S-BUDGET 1 kg, smrznuto, EAN kod 5999139404603, sljedećih rokova trajanja 23.07.2027., 24.07.2027., 14.11.2027., 28.11.2027., zbog povišene razine pesticida bifenazata.
Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ
Iz Spara pozivaju kupce koji eventualno posjeduju ovaj proizvod da ga ne konzumiraju, već da ga vrate u najbližu Spar ili Interspar trgovinu gdje će im biti vraćen novac.
Podaci o proizvodu:
Dobavljač: Agrosprint Zrt., Mađarska
Maloprodaja: SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Komentari (0)