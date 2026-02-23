Državni inspektorat Republike Hrvatske

SPAR Hrvatska d.o.o.

JAGODE S-BUDGET 1 kg

povišene razine pesticida bifenazata

nije u skladu

ne konzumiraju

Podaci o proizvodu:

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

obavještava potrošače da subjekt u poslovanju s hranom., Zagreb, iz predostrožnosti opoziva proizvod, smrznuto, EAN kod 5999139404603, sljedećih rokova trajanja 23.07.2027., 24.07.2027., 14.11.2027., 28.11.2027., zbogProizvods Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZIz Spara pozivaju kupce koji eventualno posjeduju ovaj proizvod da ga, već da ga vrate u najbližu Spar ili Interspar trgovinu gdje će im biti vraćen novac.Dobavljač: Agrosprint Zrt., MađarskaMaloprodaja: SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb