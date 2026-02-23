Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da subjekt u poslovanju s hranom SPAR Hrvatska d.o.o.., Zagreb, iz predostrožnosti opoziva proizvod JAGODE S-BUDGET 1 kg, smrznuto, EAN kod 5999139404603, sljedećih rokova trajanja 23.07.2027., 24.07.2027., 14.11.2027., 28.11.2027., zbog povišene razine pesticida bifenazata.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ

Iz Spara pozivaju kupce koji eventualno posjeduju ovaj proizvod da ga ne konzumiraju, već da ga vrate u najbližu Spar ili Interspar trgovinu gdje će im biti vraćen novac.

Podaci o proizvodu:
Dobavljač: Agrosprint Zrt., Mađarska
Maloprodaja: SPAR Hrvatska d.o.o., Zagreb


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement


Najlepsi Pomeranci...
Najlepsi Pomeranci Boo...
Srednjeazijski ovč...
Registrovana odgajivač...
Prodajem frezu za ...
Prodajem frezu za sece...
Bordoska Doga ...
Na prodaju štenci bord...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:125

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Snježna Tvrđa