Foto: Pixabay.com/Ilustracija

USKOK je, na temeljuPolicijske uprave vukovarsko-srijemske, pokrenuo istragu protiv hrvatskog državljanina rođenog 1969. godine zbog sumnje uteslužbene isprave.Prema sumnjama USKOK-a, osumnjičenik je kaoPostaje granične policije Bajakovo od prosinca 2024. do studenoga 2025. godineda je radio vikendima, blagdanima i neradnim danima, iako to nije bio slučaj. Naknadnimrada sebi je omogućio uvećanje plaće, a razliku u evidentiranim satima prikrivao je korištenjem slobodnih dana.Na temelju takvihisplaćene su mu veće plaće, čime je, prema procjenama USKOK-a, pribavio nepripadnu imovinsku korist od najmanjeUSKOK nije predložio određivanje istražnog zatvora, jer za to nije bilo zakonskih osnova.