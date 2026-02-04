Radio samo na papiru? Načelnik pod istragom zbog lažnih sati i veće plaće
04.02.2026. 10:03
USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave vukovarsko-srijemske, pokrenuo istragu protiv hrvatskog državljanina rođenog 1969. godine zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenje službene isprave.
Prema sumnjama USKOK-a, osumnjičenik je kao načelnik Postaje granične policije Bajakovo od prosinca 2024. do studenoga 2025. godine neistinito prikazivao da je radio vikendima, blagdanima i neradnim danima, iako to nije bio slučaj. Naknadnim prepravljanjem rasporeda rada sebi je omogućio uvećanje plaće, a razliku u evidentiranim satima prikrivao je korištenjem slobodnih dana.
Na temelju takvih neistinitih evidencija isplaćene su mu veće plaće, čime je, prema procjenama USKOK-a, pribavio nepripadnu imovinsku korist od najmanje 3.886,89 eura.
USKOK nije predložio određivanje istražnog zatvora, jer za to nije bilo zakonskih osnova.
