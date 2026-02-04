Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 AdresarMojProfil
USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave vukovarsko-srijemske, pokrenuo istragu protiv hrvatskog državljanina rođenog 1969. godine zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenje službene isprave.

Prema sumnjama USKOK-a, osumnjičenik je kao načelnik Postaje granične policije Bajakovo od prosinca 2024. do studenoga 2025. godine neistinito prikazivao da je radio vikendima, blagdanima i neradnim danima, iako to nije bio slučaj. Naknadnim prepravljanjem rasporeda rada sebi je omogućio uvećanje plaće, a razliku u evidentiranim satima prikrivao je korištenjem slobodnih dana.

Na temelju takvih neistinitih evidencija isplaćene su mu veće plaće, čime je, prema procjenama USKOK-a, pribavio nepripadnu imovinsku korist od najmanje 3.886,89 eura.

USKOK nije predložio određivanje istražnog zatvora, jer za to nije bilo zakonskih osnova.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


